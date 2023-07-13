Кидають до підвалів навіть власних військових: як Росія змушує воювати проти України

Окупанти не мають жалю ані до поневолених людей чужого народу, ані до власних громадян. Щоб російські військові "бадьоро" йшли воювати проти України, їх кидають до підвалів, де утримують днями. В ЗМІ потрапили нові докази роботи такого нелегального підвалу на Луганщині.

Зокрема, черговий росіянин, мобілізований Станіслав Раєвський, на камеру почав бідкатися про своє становище та просити про допомогу. При цьому сам підкреслив, що він не уникав військової служби.

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"Добровільно" змусили підписати папери

Своїм відео загарбник підтвердив, що у Перевальську Луганської області, на території колишньої 15-ї колонії, окупанти поновили роботу нелегального підвалу для російських військовослужбовців. Тепер туди кидають не лише відмовників, а й тих, кого хочуть переконати "добровільно" підписати документи на перевід в інші бригади.

За словами Раєвського, до цього підвалу його кинули "без пояснення причин" ще 18 травня. Там чоловіка утримували проти його волі впродовж 10 днів, після чого підсунули папірці на підпис. Мовляв, він нібито добровільно хоче перейти до 57-ї бригади, яка воює на Донеччині.

За документами мобілізованого ніде нема

Вочевидь, щоб не потрапити у гарячі місця бойових дій, мобілізований спробував вперше за 10 місяці взяти відпустку. Однак раптово з'ясував, що "кинули" його свої не вперше.

Річ у тім, що мобілізований окупант дізнався, що за документами його у 57-й бригаді немає. Натомість у бригаді сказали, що можуть зробити чоловікові довідку учасника так званої еСВеО, однак й вона не буде дійсною. Натомість у попередньому полку, звідки його змусили перевестися, зазначили, що не знають, де Станіслав перебуває.

А відтак виходить, що Росія вирішила просто кинути чергового громадянина під кулі, видозмінено дотримуючись гасла "їх там нема". Адже чоловіка за документами в лавах армії нема, він воює, за його ж словами, "нелегально".

Виходить, я тут нелегально перебуваю. Мене нелегально відвезли, нелегально покинули. Я не відмовник, я нормальний мужик,

– сказав Раєвський.

Ба більше, Станіславу у полку не зробили й обіцяну генеральну довіреність. Відтак оскільки за документами він ніде не числиться, то й дружина окупанта не отримує грошей. І не отримає навіть біленьку Ладу чи пакет пельменів, якщо він раптово "закопається" в українську землю на 2 метри глибини, як це зробили й 263 040 його бойових "товаріщєй".

Тож окупант не лише записав відео, а й з надією подав скаргу до Головної військової прокуратури. Чи допоможе йому це хоч якось – питання відкрите.

Що відомо про підвал у Перевальську