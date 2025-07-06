Росія масовано атакувала Миколаїв: під ударом опинилася портова інфраструктура

У ніч на 6 липня низка регіонів опинилася під атакою "Шахедів". Зокрема, ворог вдарив по портовій інфраструктурі Миколаєва.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

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Наслідки атаки на Миколаїв та область сьогодні

За словами Кіма, нині місто опинилося під масованою атакою "Шахедів".

Під ударом була портова інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджено склади та електромережі. Постраждалих немає,

– уточнив він.

Окрім цього, постраждав і Миколаївський район. Вночі дрони вдарили по Коблівській громаді, внаслідок чого у Рибаківці пошкоджено 13 приватних будинків, будівлі на території декількох баз відпочинку, відділення "Укрпошти", магазин.

Віталій Кім додав, що на місці виникли пожежі сухої трави та їдальні бази відпочинку, які були оперативно ліквідовані. Також пошкоджено лінію електропередач – наразі без світла 531 абонент. Обійшлося без постраждалих.