Росія масовано атакує Україну ракетами і БпЛА: де чули вибухи, які наслідки
Росія знову вдалася до тактики комбінованого терору. Вночі 25 квітня ворог випустив по Україні групи "Шахедів", крилаті та балістичні ракети.
Вибухи пролунали у низці міст.
У Дніпрі є поранені
Вибухи на Київщині
Нові вибухи у Харкові
Яка ситуація у Дніпрі?
Влучання у Харкові
Один з ударів у Харкові був поблизу житлового будинку в Київському районі. Інформація щодо постраждалих наразі відсутня.
Через атаку росіян по Дніпру пошкоджений 4-поверховий будинок. Попередньо, є поранені.
У Дніпрі знову лунають вибухи.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА у Київській області. У регіоні працють сили ППО.
Серію вибухів чули у Харкові. Влучання зафіксували у Київському районі.
У Дніпрі зайнялися кілька пожеж. Є пошкоджені будинки. Попередньо, минулося без постраждалих, – ОВА.
"Імовірно були пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря", – Повітряні сили.
У Салтівському районі Харкова дрон поцілив по багатоповерхівці, повідомив мер Ігор Терехов. Постраждалих немає.