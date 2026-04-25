24 Канал Головні новини Росія масовано атакує Україну ракетами і БпЛА: де чули вибухи, які наслідки
25 квітня, 03:39
Росія масовано атакує Україну ракетами і БпЛА: де чули вибухи, які наслідки

Ірина Буртик

Росія знову вдалася до тактики комбінованого терору. Вночі 25 квітня ворог випустив по Україні групи "Шахедів", крилаті та балістичні ракети.

Вибухи пролунали у низці міст.

 

04:06, 25 квітня

Один з ударів у Харкові був поблизу житлового будинку в Київському районі. Інформація щодо постраждалих наразі відсутня.

04:05, 25 квітня

У Дніпрі є поранені

Через атаку росіян по Дніпру пошкоджений 4-поверховий будинок. Попередньо, є поранені.

03:45, 25 квітня

У Дніпрі знову лунають вибухи.

03:29, 25 квітня

Вибухи на Київщині

Зафіксовано рух ворожих БпЛА у Київській області. У регіоні працють сили ППО.

03:28, 25 квітня

Нові вибухи у Харкові

Серію вибухів чули у Харкові. Влучання зафіксували у Київському районі. 

03:24, 25 квітня

Яка ситуація у Дніпрі?

У Дніпрі зайнялися кілька пожеж. Є пошкоджені будинки. Попередньо, минулося без постраждалих, – ОВА.

02:39, 25 квітня

"Імовірно були пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря", – Повітряні сили.

00:43, 25 квітня

Влучання у Харкові

У Салтівському районі Харкова дрон поцілив по багатоповерхівці, повідомив мер Ігор Терехов. Постраждалих немає.

 