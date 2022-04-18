Росія масово ховає солдат окупаційної армії

Декілька ілюстрацій того, як Росія намагається приховати свої втрати на війні з Україною.

"Загинув героїчно"

В Татарстане всю первую неделю апреля разные СМИ делали развёрнутые материалы об уничтоженном 13 марта танкисте Алмазе Батанове.

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Газети, сайти, телеканали відвідали сім'ю його батька, взяли кілька інтерв'ю, батько розповів про грамоти та відзнаки по службі, родичі отримали від місцевої влади медалі на честь ювілею селища тощо. Загалом, транслюють сигнал "героїчно загинув дуже позитивний юнак". Щоправда, не надто пояснюють, заради чого він загинув. "Виконував обов'язок". Крапка.

Для нас цікаво наступне. Місцем служби лейтенанта Батанова була 5-а окрема гвардійська танкова Тацинська Червонопрапорна, ордена Суворова бригада зі складу 36 загальновійськової армії Східного військового округу. Базується в Улан-Уде.

За даними нашого ГУР, військові з цієї бригади перебували у Бучі і можуть бути причетні до злочинів. Наразі Бурятія посідає друге місце за кількістю публічно визнаних втрат (76). Але, як бачимо, військовослужбовців 5 танкової бригади ховають і в інших регіонах.

Як зазначено у ЗМІ, люди з військкомату, які доставили тіло Батанова, "розповіли сім'ї, що всю роту знищив турецький безпілотник". Танкова рота – це десять танків. Напевно, там справа була не тільки в безпілотнику.

"Байрактар" працює / Скриншот

Китай тримає стрій

Сукупність різних повідомлень вказує, що ціла низка підрозділів, що базувалися в Бурятії та Забайкаллі, розгромлені. І танкісти, і десант, і артилеристи.

Тобто, сухопутні сили на Далекому сході добряче пошарпані. Якщо вони братимуть участь у відволікаючих ударах на Харків чи безпосередньо в атаці на Донбасі, Росія залишиться з мінімальним захистом у регіоні, де й так усе погано з балансом сил.

Упевнений, що у Китаї скрупульозно підраховують свіжі могили у цільових регіонах, а також оцінюють стан військових частин.

Мода на могили

До речі, про могили. Ростовський сайт "Міський репортер" 14 квітня повідомив, що "на Алеї Героїв Північного цвинтаря з'явилися 11 могил військових". Як зазначає видання, це місце зарезервоване для похорону з особливими почестями. Проте, "уряд Ростова не розміщувало повідомлень про похорон військовослужбовців, які брали участь у спецоперації".

У всіх містах Росії / Скриншот

Раніше я вже публікував статистику у розрізі міст. У Ростові ми зафіксували 5 убитих, але йдеться не про ці могили. Це інші поховання. Скільки таких поховань в одному Ростові – ми не знаємо. Це укладається в гіпотезу про те, що російська влада намагається приховати справжній масштаб того, що відбувається на війні від жителів великих міст.

До речі, я давно звернув увагу, що в сюжетах на тему "спеціальної військової операції" ростовська публіка висловлюється стриманіше, ніж московська чи уральська. Ростов виконував роль основи російських силовиків у період чеченських воєн та подальшого замирення.

У Ростові бачили і трупи, і поранених, та інші виміри війни, які обминули інші регіони. Так само Ростов є в тилу окупованих Росією ОРДЛО. Там знають більше, і на війну не рвуться. Мобілізацію там буде зірвано.

Репресії проти українців у Криму

Насамкінець сюжет, з паралельного світу. Тиждень тому кримський випуск "Комсомольської правди" розпочав серіал публікацій про "страшне злодіяння".

У селищі Сонячна долина (район Судака) поліція порушила кримінальну справу проти 60-річної пенсіонерки. Яка учинила "нелюдський акт вандалізму" – виколола очі на фотографії знищеного під Маріуполем окупанта з 810-ї бригади морської піхоти (основна база – Севастополь). Тепер їй загрожує 5 років ув'язнення.

Спочатку повідомили про "кричущий факт", вказавши, що жінка сплюндрувала могилу навмисне і зізналася в цьому. Потім з'явилася стаття із опитуванням оточення.

Своя атмосфера в окупованому Криму / Скриншот

Пенсіонерку одразу схарактеризували як замкнуту, собі на умі, і дійшли висновку, що атакувати фотографію вона могла через "проукраїнський націоналізм". Бо її батько не прийняв "референдум" 2014 року. Та й саму жінку підозрюють до лояльності до України.

Чергові докази злочинів росіян

З'явилося інтерв'ю з батьками 21-річного Валентина Ісайчева, фотографія якого постраждала. Структура матеріалу в деталях збігається з подачею "геройської кончини" Алмаза Батанова.

Коли читаєш матеріали з 50 різних регіонів і бачиш канву, що збігається до конкретних фраз, це чітке свідчення директиви, як висвітлювати втрати. Тобто формально журналісти роботу виконали. Нюанс у тому, що вони підсвітили могилу знищеного морпіха до того, як про неї з'явилися офіційні відомості. Її не було у зведеннях, і вона могла залишитись за кадром.

Скільки таких могил із 810-ї бригади – невідомо. Лише у Севастополі публічно поховали понад 20 людей. Чутки, які я поки що не можу підтвердити, – у Севастополі з цієї бригади поховано близько 100 людей.

І останній нюанс. Валентин Ісайчев народився у Криму, у липні 2020 року був призваний на строкову службу (що є військовим злочином, бо територія окупована), а за 6 місяців підписав контракт. У момент початку окупації Криму йому було 13 років.

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