Росія має надію, що друга фаза буде успішною, у них є ілюзія, – Арестович

Окупанти програли першу фазу війни. Якщо так само буде із другою, то Росія шукатиме вихід.

Про це 24 каналу повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що разом з воєнними діями триває переговорний процес.

До теми Продовжуємо тримати оборону, – командир оборонців "Азовсталі" записав термінове звернення

"Переговорний процес не відбивається на ситуацію на фронті. Навіть умови російської капітуляції треба якось обговорити. Дипломати мають зробити свою роботу, а військові свою. Політичне керівництво за всім слідкує й організовує все", – сказав радник.

Для України важливе кожне життя

За словами Арестовича, Україна залишає росіянам час оговтатись й вирішити все мирним шляхом. Він переконаний – хоч є можливість розбити окупантів силою, але якщо є змога зробити це дипломатично й зберегти життя кільком тисячам українських військових й мирних мешканців, то чому б цього не зробити.

У нас ставлення до людей зовсім не таке як в росіян. У нас кожне життя цінне. Тому ми залишаємо 2 варіанти, але не віримо в успіх мирних перемовин з Росією, бо вони постійно все порушують,

– наголосив Арестович.

Партія миру та війни

Радник розповів, що в російському керівництві існує партія миру й партія війни. Вони перебувають між собою в складних стосунках. Арестович зазначив, що зараз перемагає партія війни, але партія миру має свій голос.

"Якщо вони сваряться, то варто вести перемовини. Щоб партія миру переважала, треба, щоб росіяни зрозуміли наслідки війни й емоційно, й економічно, й військово", – розповів радник.

Росіяни протверезіли

Радник вважає, що коли в Росії зменшиться "патріотична хвиля" й наступить стан "холодильник переміг телевізор", то, залежно від військового успіху, партія миру набуватиме більшої ваги. Проте рашисти все ще сподіваються на успіх.

"Вони дуже протверезіли після програшу першої фази, але сподіваються, що друга буде більш успішно, якщо правильно воювати, тиснути й мобілізувати. У них є ілюзія. Проте якщо нічого не спрацює, то вони шукатимуть вихід", – додав Арестович.

Зауважте – інтерв'ю Олексія Арестовича: дивіться відео

Наступ росіян: коротко