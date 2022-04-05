Росія мобілізовує викладачів суворовських училищ, але ті пишуть відмови

Росія хоче доукомплектувати свої підрозділи, які зазнали серйозних втрат в Україні. Для цього у західному військову окрузі держави-агресорки проводять приховану мобілізацію.

Такою інформацією володіюють у Генштабі ЗСУ. Відповідний допис опублікували на його офіційній фейсбук-сторінці ввечері 5 квітня.

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Викладачі не хочуть їхати на війну проти України

Аби поповнити втрати особового складу, командування ворожих збройних сил намагається залучити й представників військових навчальних закладів. Такі випадки вже були, зокрема, у Читинському суворовському військовому училищі.

Там вже провели письмове опитування серед викладачів. Вивідували, чи ті готові брати участь у "спецоперації за межами Росії". Очевидно, що мовиться про війну проти України.

Значна частина викладачів відмовилися від можливого залучення до "виконання завдань" та готові до звільнення з військової служби,

– зауважили у ЗСУ.

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