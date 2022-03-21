Росія мобілізує чоловіків у віці до 65 років і студентів на Донбасі, – Денісова

На тимчасово окупованих територіях рашисти примусово мобілізують чоловіків у віці до 65 років. Крім того, до лав окупаційної армії активно залучають студентів.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у телеграмі. Вона закликала світову спільноту посилювати санкційний тиск на Росію з метою припинення військових дій.

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Що відомо про мобілізацію на тимчасово окупованих територіях

За інформацією Денісової, на тимчасово окупованих територіях Луганської області по місцевому телебаченні оголошено мобілізацію населення. З метою збільшення кількості гарматного м'яса, окупанти збільшують віковий ценз "військовозобов'язаних" до 65 років.

До знищення українців також активно залучають студентів – зокрема, всіх учнів Луганського залізничного технікуму офіційно викликають до навчального закладу для проведення "реєстрації". Тим, кому вже виповнилось 18 років, особисто телефонує директор училища.

Така ж ситуація у Луганському медичному університеті – оголошено про обов'язкове прибуття та "реєстрацію" студентів старших курсів. При цьому "мобілізованим" видають застаріле спорядження: екіпірування зразка 1974 року і захисні шоломи 1971 року випуску.

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Примусово "мобілізовані" бояться за своє життя

За інформацією Денісової, серед особового складу поширюються чутки і панічні настрої, спричинені великими втратами – на тимчасово окуповані території постійно прибувають важкопоранені і вантажі з тілами.

На Луганський м'ясокомбінат привезли шістнадцять тіл знищених українськими військами "мобілізованих". Разом з тим рідним не повідомляють жодної інформації щодо місця і обставин загибелі.

До слова, Денісова наголосила, що примусова мобілізація у псевдодержавних квазіутвореннях, підконтрольних Росії, є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Стаття суворо забороняє окупаційній владі змушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах.

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