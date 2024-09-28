Із залу суду на війну: Росія максимально спрощує набір злочинців у військо

Росія не особливо звертає увагу на те, хто воює на її боці проти України. Саме тому у державі-агресорці спрощують набір до армії із лави підсудних.

Тепер росіяни мають вибір піти в армію та воювати проти України прямо у залі суду. Видання Defense Express пише, що Кремль перейшов на новий рівень.

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Злочинці можуть підписати контракт

"За" нові правки до законодавства Росії остаточно проголосували 24 вересня. Найближчим часом вони набудуть чинності.

Російські ЗМІ пишуть, що підсудний прямо у суді може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо підпише контракт на проходження військової служби. Також уникнути відповідальності вдасться, якщо вирок суду ще не набув чинності, наприклад, у випадку подання апеляції.

Крім цього, законодавство Росії дозволяє припинення розслідування та переслідування злочинців, якщо вони підпишуть контракт з міноборони. Це значно спрощує весь механізм вербування до російського війська, бо перетворення злочинця на гарматне м'ясо проходить без етапування до в'язниці.

У Росії активно обговорюють повернення часткової мобілізації. Справа в тому, що для підтримки необхідного об'єму поповнення у РФ активно збільшують виплати під час підписання контракту, яка наразі сягає у деяких регіонах РФ понад 2 мільйони рублів, тобто понад 21 тисячу доларів, а у Москві - близько 2,5 мільйона рублів (майже 27 тисяч доларів). При цьому з вересня всім, навіть у дотаційних регіонах мінімальна виплата складає 400 тисяч рублів від місцевих бюджетів, а ще 400 тисяч виплачується з федерального бюджету.