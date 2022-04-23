Росія могла б довести, що не все людське втратила, давши евакуацію з Маріуполя, – Подоляк

Керівництво Росії могло б покращити ставлення до себе, якби дозволило евакуацію мирного населення з Маріуполя. У цьому переконаний радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Про це він розповів під час телемарафону. Зокрема Михайло Подоляк підкреслив, що самі захисники Маріуполя здаватися не збираються, а полк "Азов" боронитиме його до кінця.

Читайте також Евакуація з Луганщини: 23 квітня намагатимуться забрати людей з 5 населених пунктів

Оборона Маріуполя – питання принципу

Михайло Подоляк наголосив на тому, що українські бійці не збираються здаватися. Для них це принципове питання. Це справжній символ незламності батальйону "Азов". Саме тому у Маріуполі така складна ситуація, додав він.

Водночас зелений коридор з Маріуполя позитивно вплинув би на репутацію Росії. Особливо, якщо враховувати всі ті звірства, які її військові чинили на території нашої країни.

Мені видається, що після подій в Київській області саме в Маріуполі РФ могла б довести, що все ж таки, не все людське вони втратили,

– додав він.

Відкриття гуманітарного коридору дозволило б евакуювати мирне населення, а також військових. Зокрема, поранених.

Це було б добре для їхньої (Росії – 24 канал) репутації, якої практично вже немає,

– підкреслив він.

Напередодні стало відомо, що з Маріуполя 23 квітня відбудеться евакуація. За останніми даними, вона розпочнеться о 12:00. Про це розповіла міністерка Ірина Верещук. Охочих виїхати з міста очікують біля торгового центру "Порт-Сіті".

До теми – Росія збільшує обстріли по цивільних, – речниця Донецької ОВА: дивіться відео