Іран міг таки відправити першу партію безпілотників до росії, – ISW

Іран міг відправити БпЛА до росії для польових випробувань. Американська розвідка OSINT повідомляє, що до агресора виїхали й іранські пілоти для навчання на їхніх літаках Су.

Такі рішення про співпрацю Ірану та росії могли бути рішенням їхньої угоди. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни у висновках за 2 серпня.

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Іранські безпілотники вже можуть бути в росії

Іран міг відправити першу партію БПЛА до Росії для польових випробувань разом з іранськими пілотами та техніками, які навчатимуться використанню та ремонту російських літаків Су-35,

– мовиться в повідомленні.

В Інституті зазначають, що цей факт збігається з нещодавніми повідомленнями про те, що Тегеран і Москва прагнуть до розширення авіаційної співпраці. Вони хочуть обійти міжнародні санкції проти себе та підтримати війну в Україні.

Іран може отримати російські Су-35

Якщо Іран справді відправив свої безпілотники в росію, це свідчить про те, що країна може отримати російські літаки Су-35 в обмін БпЛА. Це могло бути частиною угоди, підписаної Москвою та Тегераном 26 липня.

Угода передбачала, що Іран збільшить обсяги пасажирських рейсів до росії та додатково відремонтує російські літаки.

Спеціалісти Інституту вивчення війни вважають, що Тегеран може спробувати використати цю угоду для сприяння придбанню російських бойових літаків.

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