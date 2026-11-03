Росія могла вдарити по ТЦ "Сім'я" в Одесі: там виникла пожежа

Росія вкотре вдарила по Одесі близько 23:00 3 листопада. Під удар міг потрапити торговий центр "Сім'я". За даними Повітряних сил, на місто летів реактивний "Шахед".

Про рух безпілотника у бік Одеси повідомили близько 23:47. А вже о 22:57 з'явилася інформація про пожежу у "Сім'ї" – попередньо, внаслідок прильоту.

Що відомо про удар по Одесі?

Голова Одеської МВА Сергій Лисак підтвердив удар по місту. За його словами, постраждала торгівельна інфраструктура. Інформацію щодо наслідків уточнюють.

Натомість голова ОВА Олег Кіпер заявив про удар по будівлі торгівельного центру. Він додав, що там виникла пожежа. Станом на 23:23 інформація щодо поранених не надходила.

Водночас у місцевих телеграм-каналах переконують, що прилетіло по "Сім'ї". Також у мережі публікують кадри пожежі, яка охопила торговий центр.

Додамо, що ТЦ "Сім'я" оновили влітку 2025 року. Сьогодні там розміщується щонайменше 18 магазинів відомих брендів.

Росія часто атакує як Одесу, так і область. Зокрема, 3 листопада вранці відбулася повторна атака на енергооб'єкт ДТЕК. Той зазнав значних руйнувань.