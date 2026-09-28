Росія могла вгатити по лікарні "Добробут" у Києві

Росіяни 28 вересня не припиняють тероризувати Київ. Місцеві періодично чують вибухи, у різних районах фіксують наслідки обстрілів. Під ударом, зокрема, могла опинитися будівля лікарні "Добробут".

Про це свідчать фото й відео наслідків атаки, які поширюють у мережі.

Що відомо про удар?

На місці чергового влучання у Києві виникла пожежа. Місцеві медіа пишуть, що верхні поверхи медичного центру "Добробут" розтрощені. Суттєві руйнування видно й на кадрах, які поширюють у мережі.

Пожежа у Києві внаслідок атаки БпЛА: дивіться відео "Радіо.Свободи"