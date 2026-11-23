Україна має підтверджені дані про понад 20 тисяч викрадених Росією дітей, однак реальна кількість може бути значно більшою. За оцінкою української влади, йдеться про сотні тисяч неповнолітніх, доля яких залишається невідомою через окупацію територій.

Про це радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла в ефірі Новини.LIVE.

Скільки українських дітей могла викрасти Росія?

Наразі Україна має інформацію про трохи більше ніж 20 тисяч викрадених дітей. Водночас сама Росія заявляла про нібито "евакуацію" 744 тисяч українських дітей.

За словами Герасимчук, встановити точну кількість депортованих неповнолітніх неможливо. Причина – окупація частини українських територій і відсутність доступу міжнародних організацій до них.

Вона також повідомила, що на тимчасово окупованих територіях досі залишаються близько 1,5 мільйона українських дітей.

Що відбувається з дітьми на окупованих територіях?

За словами Герасимчук, діти, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, потерпають від політичної індоктринації та мілітаризації. Крім того, їх можуть вербувати, а також вони постійно перебувають під загрозою депортації до Росії.

У межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути додому 2 826 дітей. Однак тисячі неповнолітніх досі залишаються на окупованих територіях або в Росії.

Нагадаємо, Україна продовжує залучати міжнародних партнерів до пошуку та повернення депортованих дітей. Зокрема, Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Андорри повернення українських дітей, викрадених Росією.