Росія може атакувати Україну "будь-якого дня", або подіє дипломатія, – радник Байдена

У Вашингтоні вважають, що Росія може почати вторгнення в Україну "будь-якого дня". Однак там все ще сподіваються, що дипломатія подіє.

Відповідну заяву про можливу атаку Росії на Україну зробив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Він наголосив, що держава-агресорка має два шляхи.

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Кремль може почати війну "будь-якого дня"

Салліван припустив, що Москва може розпочати повномасштабну війну проти України ще до завершення зимової Олімпіади, тобто до 20 лютого.

Масштабна військова агресія Росії щодо України може початися в будь-який день,

– зазначив радник Байдена.

Він додав, що те, як росіяни нарощували війську потужність, як вони маневрували, дозволяє припустити, що "скоро будуть масові воєнні дії".

Салліван наголосив, що Сполучені Штати готові працювати у дипломатичному напрямку, аби запобігти цьому. Однак у Вашингтоні запевняють і в готовності разом зі союзниками дати рішучу відповідь на російську агресію.

Байден знову поговорив з Путіним: що відомо

Джо Байден 12 лютого знову поспілкувався з Володимиром Путіним. Розмова президентів відбулася на тлі нарощення російських військ біля кордонів України. Під час спілкування, яке тривало приблизно годину, американський лідер вкотре пригрозив російському швидкими та серйозними санкціями у відповідь на агресію проти України.

Глава Білого дому наголосив, що вторгнення призведе до масових людських страждань і послабить авторитет Росії. Він додав, що США прагнуть вирішити ситуацію дипломатичним шляхом, однак вони готові реагувати на будь-які сценарії.

У Кремлі запевнили, що планують проаналізувати пропозиції Байдена. Під час розмови Путін говорив про "занепокоєння Москви" і вже традиційно про "гарантії безпеки".

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Збройні сили України готові стати на захист рідної землі будь-якої миті. Міжнародні партнери підтримують нашу країну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в армію!