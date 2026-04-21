Чи готова Росія відкрити другий фронт: в Центрі глобалістики оцінили ризики для країн Балтії

Росія може готуватися до можливого наступу на країни НАТО, попри те, що не має успіхів на фронті в Україні. Володимир Зеленський вважає, що для здійснення цього задуму Кремль може оголосити мобілізацію. Питання у тому, у якій формі може відбутися агресія росіян.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук у розмові з 24 Каналом оцінив можливості Росії відкрити другий фронт одночасно з продовженням бойових дій в Україні. Також Міноборони Росії звинуватило країни Європи у намірах збільшити постачання дронів Україні та оприлюднило "адреси" підприємств у різних державах, де нібито виготовляють ці БпЛА.

Якою може бути агресія Росії проти країн Європи?

"Новий фронт аналогічний широкомасштабним бойовим діям, які проводяться в Україні, Росія зараз не може відкрити. Їй навіть важко вдається одночасно здійснювати наступи і на півдні, і на сході української території. Тому для відкриття ще одного напрямку у росіян недостатньо ресурсів", – впевнений керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Варто знати. Політолог з Німеччини Ігор Ейдман вважає, що Росія не має сьогодні ресурсів, щоб вести повномасштабну війну з країнами НАТО. Проте Володимир Путін може спробувати "намацати, наскільки НАТО готове до колективного спротиву", наприклад, щодо підтримки країн Балтії. На його думку, це може бути локальна акція, аби перевірити оборону НАТО і його єдність.

Водночас Росія має досвід ведення гібридної війни, наприклад, під час окупації Криму. Тоді її здійснили менше ніж 100 тисяч "зелених чоловічків". Також, використавши десятки тисяч парамілітарних формувань, росіянам вдалося захопити частину Донбасу у 2014 році.

Тому питання у підготовці та підґрунті таких операцій. Це робота насамперед спецслужб. Такий гібридний фронт Росія може запустити на будь-якій ділянці. Особливо там, де вже є "підживлений" ґрунт для проведення таких операцій. Країни Балтії у цьому сенсі першими припадають на думку,

– підкреслив Павло Лакійчук.

Водночас Росія може інформаційно тиснути на інші країни щодо військової допомоги Україні. Зокрема Швеція готується передати українцям новітню систему протиповітряної оборони. Не можна виключати, що через тиск Москви партнери можуть відмовитися від підтримки Києву, адже їм самим знадобиться захист від імовірної агресії Росії.

Проте, на думку керівника безпекових програм, у Швеції розуміють, що допомагаючи Україні, вони захищаються самі. Окрім комплексів ППО, шведи за підтвердженою інформацією, передають свої протикорабельні ракети. У такий спосіб Швеція демонструють Росії, яке має озброєння і що готова до можливої агресії.

Чи може Росія відкрити другий фронт?