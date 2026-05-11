В одній із західних областей закликають бути уважними до тривог найближчі 3 дні

Попри формальну дію "перемир'я", українці розуміють, що росіяни підступні. І можуть готувати нову атаку.

Імовірно, йдеться про черговий масований удар по Україні. Попередження озвучив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Що відомо про можливу нову атаку по Україні?

Мер Івано-Франківська попередив про можливі загрози.

Реагуємо найближчі 3 доби на тривоги! Є небезпека!

– написав він.

Очільниця Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук поки не інформувала щодо можливих небезпек. Посадовиця теж пише про загрози для області.

Слід сказати, що мер Івано-Франківська час від часу робить такі дописи. Втім, він не розкриває своїх джерел і не вказує, звідки в нього ця інформація.

Повітряні сили наразі не наводили відповідні дані. Телеграм-канал "Николаевский Ванек", який часто попереджає про дії росіян, 8 травня припустив, що ворог може накопичити "Шахеди" під час "перемир'я", щоб запустити їх удвічі більше.

Володимир Зеленський теж поки що не публікував наявну інформацію про можливі загрози. Президент часто покликається на дані розвідки та звертається до українців.

Чому Марцінків може мати на увазі масовану атаку?

Івано-Франківськ досить далеко від Росії, а тому це місто й область обстрілюють переважно під час комбінованих ударів по Україні.

Проте росіяни час від часу запускають "Шахеди" по Заходу України вдень – зокрема і по Прикарпаттю. Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу припустив, для чого така нова тактика. По-перше, можливо, Київ захищений надійніше, тож безпілотники оминають столицю. По-друге, ворог тисне на цивільних і намагається зупинити роботу бізнесу й економіки загалом.

Військовий експерт Владислав Селезньов теж поговорив із 24 Каналом. На його думку, окупанти шукають нетипові маршрути для своїх БпЛА. І перевіряє ефективність нашої системи ППО, атакуючи енергетичні, комунікаційні та інфраструктурні об'єкти в глибокому тилу.

Скільки ракет могла накопичити Росія?

6 травня в ГУР озвучили такі цифри: на квітень 2026 року в росіян було до 200 ракет "Іскандер-М", до 110 ракет "Іскандер-К", до 100 ракет "Кинджал", до 460 ракет "Калібр", до 690 ракет "Онікс", до 120 ракет "X-101", до 350 ракет "X-22/32" і до 230 ракет "Циркон".

За місяць Росія може виготовити до 60 ракет "Іскандер-М", до 10 ракет "Іскандер-К", до 10 "Кинджалів" і до 25 "Калібрів". Загарбники намагаються збільшити свої виробничі потужності.