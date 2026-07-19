Загроза вже поряд: що Росія може готувати для Литви та Польщі та як це позначиться на Кремлі

В країнах НАТО посилюється занепокоєння щодо російської загрози. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський попередив, що Росія може використати українські дрони для атаки, зокрема, на певну державу НАТО, щоб ескалювати ситуацію. Його слова підтверджує президент Литви Гітанас Науседа, спираючись на дані розвідки. Проте Альянс готується до відповіді у разі такої провокації.

Ексочільник МЗС України Володимир Огризко зазанчив у розмові з 24 Каналом, наскільки реальна ситуація, коли Росія нападе на країни НАТО, зокрема на Польщі. Він припустив, за яких умов це може бути реальним.

Чи зважиться Росія на агресію проти країн НАТО?

Огризко нагадав, що давно поширюється наратив про те, що Польща буде частково окупована , туди зайдуть якісь війська.

Це повна маячня. І в цій спецоперації немає логіки. Це може статися лише тоді, якщо Польща не буде воювати, підніме руки догори і скаже: "Заходьте". Тоді окупанти зайдуть. Але ж зрозуміло, що НАТО для того й існує, щоб реагувати відповідним чином,

– підкреслив він.

Якщо відбудеться провокація проти країни НАТО, це, на думку ексочільника МЗС України, так чи інакше змусить організацію бодай хоч якось діяти, а не розповідати, що, мовляв, ми ще вивчимо, чи це загроза, чи ні. І ці дії будуть дуже серйозними для Росії.

Тому я з погляду здорового глузду я не бачу сенсу в провокуванні не Польщі, Естонії, Литви чи Латвії окремо, а НАТО як організації, до якої ці країни належать. У момент такої провокації, як можна спрогнозувати, задіють 4-ту статтю, а через пару годин, можливо, і 5-ту статтю, коли вимагатимуть реальної допомоги у відбитті цієї атаки. Будуть жертви і буде обурення з боку громадськості, чому нас не захищають,

– пояснив Володимир Огризко.

Західні партнери, як відзначив він, вже мають досвід того, що відбувалося в 2014 році в Криму. Якщо вони хочуть повторення такого сценарію, то сидітимуть і мовчатимуть. А якщо захочуть діяти, то їм доведеться діяти по-дорослому.

Також, на його думку, постає питання, що від цього виграє Володимир Путін. Адже якщо зараз за обстріли Києва вводяться додаткові обмеження проти росіян, то можна лише уявити, які будуть санкції, якщо будуть здійснені провокації проти країни НАТО.

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Водночас, як вважає ексочільник МЗС, немає сумнівів, що Путін живе у своїй хворобливій реальності, яку він хоче накласти на реальний світ. Але будь-якому разі біля нього є люди, які розуміють наслідки цих провокацій, і вони його стримуватимуть. Також ці загрози, за словами Огризка, можуть певною мірою протисмулювати сонні європейські суспільства, які впритул не хочуть бачити загроз і того, що ворог насправді поряд.