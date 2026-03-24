НАТО готується, – військовий спрогнозував, яким може бути вторгнення Росії у країни Балтії

Росія зберігає потенціал для дій проти країн Балтії й може розглядати Сувальський коридор як одну з можливих цілей. Москва накопичує танки та бронетехніку, які поки не використовує у війні проти України.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу сказав, що політичне й інформаційне "вікно можливостей" для такого сценарію справді існує. Водночас він наголосив, що зараз важливо стежити за двома ознаками, які покажуть, чи Росія готує такий крок найближчим часом.

Загроза Росії для країн Балтії

Росія накопичує ресурс, який не використовує у війні проти України повністю, йдеться передусім про танки та бронетехніку, які можуть берегти для іншого сценарію, зокрема для активніших дій проти країн Балтії та спроби перекрити Сувальський коридор. Тому саму загрозу такого удару зараз не можна відкидати.

Вікно можливостей безумовно є. З точки зору політичної, інформаційної воно є саме зараз,

– пояснив Мусієнко

Водночас це ще не означає, що Москва вже перейшла до практичної підготовки такого вторгнення. Тут важливі два конкретні індикатори: чи планує Росія найближчим часом новий масштабний удар по Україні ракетами і дронами, а також чи почне концентрувати сили на території Білорусі. Без цього говорити про реальний початок операції проти країн Балтії зараз зарано.

Якщо Росія продовжить ракетно-дронові удари по території України, це означатиме, що зараз жодного вторгнення в країни Балтії вони не планують. І друге: якщо не буде військ на території Білорусі, то, звичайно, ні,

– наголосив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

Станом на зараз такої концентрації російських сил у Білорусі він не бачить. Це не знімає сам сценарій, але показує, що говорити про негайний перехід до таких дій поки немає підстав.

Підготовка НАТО до удару Росії

Можливу операцію проти країн Балтії Росія не будуватиме за тим самим принципом, за яким зараз воює проти України. У такому випадку Москва може поєднати дрони та ракети зі значним залученням техніки, розраховуючи на те, що НАТО не встигне швидко відреагувати, а в Європі не вистачатиме частини вогневих засобів.

До уваги! До України вперше за час повномасштабної війни прибула делегація військового командування НАТО такого рівня на чолі з адміралом П'єром Вандьє. В Офісі Президента з представниками Альянсу обговорили участь українських військових у майбутніх навчаннях НАТО в ролі умовного противника, а також подальший розвиток спільного центру НАТО – Україна JATEC.

Окремий ризик він бачить у тому, що дронова складова там ще не настільки розвинена, щоб знищувати всю цю техніку.

Вони не будуть воювати проти країн Балтії так, як зараз ведуть бойові дії проти України. Вони планують застосування безпілотників, дронів, ракет, але водночас і значне залучення техніки,

– пояснив Мусієнко.

Водночас НАТО, за його оцінкою, вже готується до подібного розвитку подій. Усі навчання Альянсу враховують, що Росія може застосувати вогневу міць різного характеру, і саме під такий сценарій там готують протидію. У Москві теж це відстежують і паралельно дивляться, як на тлі подій на Близькому Сході витрачаються засоби ППО, скільки ракет-перехоплювачів надходитиме до Європи і чи не стане менше американських систем для європейських країн.

НАТО готується до подібних дій. Насправді всі їхні навчання передбачають, що Росія так чи інакше застосує вогневу міць різного характеру і готується цьому протидіяти,

– наголосив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

Він додав, що в Росії все це моніторять, зважують і прораховують, саме такі фактори можуть мати значення, коли там ухвалюватимуть рішення щодо можливого вторгнення в країни Балтії.

