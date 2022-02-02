Росія може "легалізувати" свою військову присутність в Україні, – Чалий

Сценарій повномасштабного наступу Росії на Україну стає все менш реалістичним. Мінські домовленості Кремлю також проштовхнути не вдається. Найімовірніше, Москва може "легалізувати" свою військову присутність в Україні.

Таку думку експосол України у США Валерій Чалий висловив в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він наголосив, що такий сценарій Росія використає, якщо "Мінськ" остаточно провалиться.

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Сценарій щодо "легалізації"

За словами Чалого, цей сценарій Росії передбачає поєднання гібридної атаки на Україну з усіх боків. Мовиться і про кібератаки, і про терористичні акти. Можливі і повідомлення про замінування великих інфраструктур, що теж створюватиме паніку в Україні – цього і хоче Москва.

Мовиться про дестабілізацію, напруження довкола України, постійну присутність в Білорусі і локальну операцію в ОРДЛО. Якщо Мінськ провалиться, Росія може піти на "легалізацію" своєї військової присутності в Україні. Валерій Чалий Експосол України у США

Що зміниться

Чалий запевнив, що у разі застосування цього сценарію змінюється "картинка".

"З одного боку – вплив залишається, але Росії прийдеться повністю відмовитись від позиції, яку вона ще намагається тримати – "нас там нєт". Це вже точно зруйнує все. Це буде Росія, яка тимчасово окупувала не лише Крим, але й частину Сходу України", – зауважив Чалий.

Він наголосив, що така історія також буде "не на один рік".

Вони тримають такий сценарій в голові. Якщо програють всі інші – вони прийдуть до цього. До нього треба готуватись вже зараз. Він, на жаль, також передбачає локальне застосування збройних сил Росії,

– пояснив експосол України.

Для чого це Росії

Чалий вважає, що Кремль хоче показати Росії, що вони "перемогли великий Захід".

"Є відповідь США та НАТО на російський ультиматум. "Хатєлки" не задовольнили. Треба показати якесь досягнення", – сказав експосол України у США.

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