Росія може спробувати окупувати частину Естонії, – Politico

Естонія занепокоєна можливими провокаціями з боку Росії, які можуть перерости у військовий конфлікт. У прикордонному місті Нарва постійно фіксують дії російських сил, які спрямовані на дестабілізацію ситуації в регіоні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico. У виданні зауважили, що Кремль може скористатися етнічними відмінностями в регіоні, як це вже було в інших країнах, для перевірки реакції НАТО.

Дивіться також Між Естонією та Фінляндією пошкоджено підводний електрокабель: чи причетні росіяни

Що вказує на можливу підготовку до вторгнення Росії в Естонію

Прикордонне естонське місто Нарва стикається з провокаціями з боку Росії: російські сили блокують супутникову навігацію, викрадають навігаційні буї та запускають розвідувальні дрони.

Ми не маємо наміру розпочинати третю світову війну, але ми бачимо постійні спроби спровокувати нас на щось, що мало б більший вплив,

– заявив керівник Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Егерт Белічев.

У статті зазначається, що етнічні росіяни становлять чверть населення Естонії (1,4 мільйона), причому більшість із них є громадянами країни та інтегровані в її суспільство. Проте Кремль часто використовує етнічні відмінності для дестабілізації, як це відбувалося в Грузії, Молдові та Україні.

"Кремль може розіграти ту саму карту і спробувати захопити східну Естонію з її великим населенням етнічних росіян, а потім змусити НАТО почати глобальну війну у відповідь. Відсутність реакції покаже, що стаття 5 НАТО щодо спільної оборони не має сенсу", – зауважили у виданні.

Нарва, третє за розміром місто Естонії, розташована ближче до Санкт-Петербурга, ніж до Таллінна. Майже 96% його жителів розмовляють російською, а третина з них мають громадянство Росії. Белічев називає Нарву "рубежем вільного світу" та зауважує, що НАТО недостатньо підготувалося до можливого розвитку подій у цьому регіоні.

Чи готові війська НАТО до можливого вторгнення в Естонію

На території Естонії розміщено близько 900 британських військових, які служать у складі багатонаціональних сил НАТО на авіабазі Тапа поблизу Таллінна. Також в країні перебувають французькі війська. Велика Британія заявила про готовність утримувати свою четверту бригадну бойову групу в стані підвищеної бойової готовності для швидкого реагування.

НАТО вже створило бойові групи у багатьох країнах Східної Європи та планує посилення своїх сил у Латвії та Литві. Проте в Естонії такі заходи поки що не запроваджено через обмеженість британських ресурсів, адже в їхньому розпорядженні лише дві бронетанкові бригади.