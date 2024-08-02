Росія продовжить нападати, доки існуватиме в нинішніх кордонах, – історик Албані

Казахстанський історик і публіцист Бахтіяр Албані закликає серйозно поставитися до заяв російських пропагандистів про можливу військову інтервенцію на північ Казахстану, яку вони називають "споконвічно російськими землями".

Албані, який є племінником першого секретаря ЦК Компартії Казахстанської РСР Дінмухамеда Кунаєва (у 1980-ті потрапив в опалу Кремля і був відправлений під домашній арешт), заявив у подкасті Dope Soz, що Росія не зупиниться у своїх завоюваннях, поки продовжує існувати в нинішніх кордонах.

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Від чого застеріг історик стосовно нападу Росії на Казахстан

Ми маємо це завжди мати на увазі й завжди пам'ятати історичні традиції самої російської держави, незалежно від її ладу. Російська імперія вона завжди розвивалась екстенсивно, лише рахунок захоплених територій. Якісного зростання не було ніколи,

– сказав Албані, відповідаючи на запитання про можливий напад з боку Росії.

Казахський історик застеріг від можливого нападу Росії на Казахстан: дивіться відео

Албані нагадав, що російська пропаганда щодо Казахстану робить те саме, що робила перед нападом на Україну – заявляла про "пригноблення жителів Криму" і те, що "примушують вивчати українську мову".

"Те, що було з українською мовою – теж говорять про казахську мову, що ось, змушують, примушують", – пояснив Албані.

За його словами, і до СРСР, і під час, і після, Росія постійно вторгалася і захоплювала нові території. У радянський період на собі це зазнали Чехія, Фінляндія, Угорщина, а одразу після розвалу СРСР Кремль "відтяв" від Молдови Придністров'я. Албані зазначив, що тоді "Путіна не було жодного".

Ця тенденція тривала і триватиме. Після Карабаху минає час і стається Грузія, Аджарія та Південна Осетія. Ще якийсь час минає і хлоп – Крим. Ну, процес же йде, не можна ж сліпими бути. Ми ж бачимо, що знову йде те саме. І цей задум, ідея, ніколи Кремль не покидала. Вона там сидить і сидітиме завжди, поки існує кремлівський режим, у нинішньому своєму вигляді, і Росія в нинішніх своїх кордонах,

– сказав Албані.

Албані сказав, що Росія у нинішньому вигляді нападатиме на інші країни: дивіться відео

Нагадаємо, що 18 червня у Києві відбувся напад на опозиційного казахського журналіста Айдоса Садикова. У нього стріляли з пістолета. Поліція повідомила, що встановила особи виконавців – їх оголошено в міжнародний розшук. Садиков помер у лікарні за два тижні після нападу.

Подкаст казахського історика Бахтіяра Албані: дивіться відео