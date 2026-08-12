"Україна теж це робила": політолог пояснив, як і навіщо Путін тестує 5 статтю НАТО

Все частіше дрони залітають на території країн НАТО. Зокрема, Румунія збила два БпЛА, що дрейфували біля її газового проєкту в Чорному морі. Командувач Збройних сил Німеччини Карстен Броєр вважає, що Росія може використовувати дрони проти країн НАТО для того, щоб вивчати системи ППО, шукати її слабкі місця та спостерігати за реакцією Альянсу.

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов розповів в ефірі 24 Каналу, яку саме мету може переслідувати Росія. Він пояснив, якою має бути реакція НАТО у випадку агресії з її боку.

Які можливі наслідки атаки Росії на країну НАТО?

Леонов наголосив, що для Володимира Путіна це можливість протестувати, як працює 5 стаття НАТО. Для нього це важливо з погляду демонстрації того, що НАТО як система колективної безпеки не існує.

Приблизно таке тестування відбулося, коли Україна почала операцію у Курській області Росії. Тоді згідно зі статутом ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку – 24 Канал) усі країни-члени цієї організації мали прийти на допомогу росіянам. Але ніхто не прийшов, навіть Олександр Лукашенко,

– пояснив виконавчий директор Центр прикладних політичних досліджень "Пента" .

Це, на його думку, продемонструвало, що з погляду існування ОДКБ як системи колективної безпеки, ця організація існує виключно на папері. І Путін хоче зробити щось подібне щодо НАТО.

Проте є один важливий момент: існує ризик, тому що якщо НАТО не буде коливатися, не буде обговорювати, а дасть відсіч, тоді Кремль потрапить у безвихідь, оскільки відкриється фактично другий фронт. А у Росії зараз немає ресурсів, щоб воювати на два фронти,

– підкреслив Олександр Леонов.

Однак, якщо Путін вважатиме, що відсічі не буде, то, вочевидь, для нього це виявиться одним з імовірних варіантів, щоб продемонструвати, що НАТО як система колективної безпеки не існує. І це дозволить йому потім тиснути чи висувати ультиматуми окремим країнам Європейського Союзу, щоб поламати санкційну політику. І це, на його думку, дійсно небезпека.

Проте нині, за словами політолога, відбувається еволюція в підходах щодо стримування Росії в ключових країнах Європи.

Росія тестує європейські країни щодо 5 статті НАТО: дивіться відео

"Для мене важлива заява одного з чинних німецьких генералів про те, що якщо Росія нападе на одну із європейських країн, то тоді Бундесвер завдасть ударів по кількох цілях у Росії. Це, як мінімум, інший підхід, ніж "ми будемо консультуватися, обговорювати", – відзначив він.

Леонов додав, що це підвищує ризики для Росії у випадку, якщо там дійсно розглядають такі варіанти.

Зазначимо, що очільник військово-повітряних сил Німеччини Хольгер Нойман в інтерв'ю Daily Telegraph заявив, що його країна захищатиме "кожний дюйм" території НАТО, якщо Росія нападе на одну з держав Альянсу. Також він назвав ймовірні цілі в Росії, по яких НАТО може завдати авіаударів. Йдеться про Калінінградську область, об'єкти Чорноморського флоту, Санкт-Петербург, де розташована база Північного флоту, а також Кольський півострів – саме там Росія накопичує свою ядерну зброю.