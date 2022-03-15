Росія може оголосити дефолт вже завтра – через дрібний борг у 117 мільйонів доларів

У середу, 16 березня, Росія має виплатити всього 117 мільйонів доларів. Але обов'язково у валюті. І це може спровокувати перший дефолт в історії сучасної Росії.

Bloomberg описав три сценарії поведінки Росії в цій ситуації. У 2 із 3 випадках країні загрожує дефолт.

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Росія не може проводити розрахунки в доларах, а рублі нікому не потрібні

Уряд Росії говорить, що весь борг обслуговуватиметься, але це відбуватиметься в рублях. Справа у тому, що санкції, введені через російську агресію, не дозволять розрахунки в доларах.

Невиплата або оплата в місцевій валюті замість доларів призведе до потенційної хвилі дефолтів за боргом в іноземній валюті на суму близько 150 мільярдів доларів, які мають як уряд, так і російські компанії, включаючи Газпром, Лукойл та Сбербанк.

У понеділок, 14 березня, Мінфін Росії випустив розпорядження про виплату 117 мільйонів доларів, хоч валюту не вказав. Використання рублів не підходить, виходячи з умов цих облігацій.

Але якщо Росія не виконає своїх зобов'язань 16 березня, технічно вона має 30-денний пільговий період, щоб виправити ситуацію.

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