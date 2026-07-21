Маємо готуватися, – нардеп Костенко пояснив, яким буде наступний етап війни

Росія зберігає можливості для просування на фронті, однак зазнає значних втрат і потребує нових резервів. Надалі характер війни може змінитися: активні наземні операції поступово поступатимуться масованим ударам по цивільних об'єктах та критичній інфраструктурі.

Народний депутат і голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко в ефірі 24 Каналу пояснив, яким може бути наступний етап війни та коли лінія фронту стане майже непрохідною для піхоти. Він також назвав загрозу, до якої Україна має готуватися після виборів у Росії.

Фронт можуть скувати дрони

Наступний етап війни залежатиме від подальшого насичення лінії фронту озброєнням. На окремих напрямках зона ураження вже сягає 20 – 30 кілометрів, а з розвитком дронів і систем розвідки перебування людей та техніки в ній ставатиме дедалі небезпечнішим.

Коли все, що потрапляє в цю зону, буде знищуватися, про будь-які просування не може бути й мови,

– пояснив Костенко.

Після фактичного блокування наземних наступів Росія зможе лише посилити удари по українських містах, цивільних об'єктах та критичній інфраструктурі. Такий сценарій ще не настав повною мірою, адже лінія фронту залишається активною, а окупанти зберігають певні ресурси для просування.

З цього моменту ми будемо розуміти, що Росія зможе робити тільки одне – завдавати ударів по цивільній та нашій інфраструктурі,

– наголосив народний депутат.

Наразі російська армія просувається повільно й зазнає великих втрат, однак Кремль продовжує шукати можливості для поповнення резервів і продовження наземної війни.

Росія може оголосити нову мобілізацію

Подальші дії Кремля значною мірою залежатимуть від виборів у Росії. До голосування російська влада може уникати непопулярних рішень, оскільки прагне продемонструвати бодай формальну легітимність і не створювати додаткової напруги всередині країни. Після виборів Росія може перейти до нового етапу поповнення армії.

Вони розуміють: щоб просуватися далі, потрібен особовий склад. Крім дронів, їм потрібні люди,

– наголосив Костенко.

Одним із можливих рішень Кремля стане нова хвиля мобілізації. Російська влада може відкласти її до завершення виборів, а потім використати оновлену картинку "легітимності", щоб продовжити війну без огляду на суспільне невдоволення.

Мобілізація, про яку всі говорять, не є малоймовірною. Це будуть інші виклики для нас, і ми маємо бути до цього готові,

– сказав народний депутат.

Україні необхідно заздалегідь враховувати можливе збільшення російського війська та готувати оборону до нового тиску після завершення політичного циклу в Росії.

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