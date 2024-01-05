Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він припустив, що Іран може вимагати від Росії доступ до її технологій в обмін на балістичні ракети.

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Яку зброю може отримати Росія

З іншого боку я до цієї інформації все ж таки відносився б достатньо обережно, тому що на сьогодні ми вже неодноразово чули, про те, як Іран готується передавати Росії балістичні ракети.

Ще у 2022 році ми почули цю інформацію, але так іранських балістичних ракет ми не побачили в використанні російських окупаційних військ. Втім, ризики, що Кремль отримає від своїх партнерів цю зброю, є, особливо з урахуванням того, що Росія ладна віддати все, що в неї є заради того, щоб продовжувати війну проти України.

Існує два основні різновиди іранських ракет: це Fateh-110 та Zolfaghar.

"Якщо Fateh-110 – це така собі класична балістична ракета, в якої в базі ракети С-75 та Луна-М, то от саме ракета Zolfaghar – це зовсім інша ракета. Її відмінність не тільки в дальності польоту, а й у тому, що у неї бойова частина від'єднується від розгінного блоку, і такої технології у балістичних ракет у Росії немає", – зауважив Коваленко.

Імовірно, Іран не хоче, щоб Росія просто так отримала технологію Zolfaghar, просто купивши цю ракету, Мабуть, Тегеран вимагають від Росії якихось інших технологій, але на передачу яких поки що Москва не готова.

Загроза від ракет КНДР

В Північній Кореї загалом широка номенклатура ракетного озброєння, але майже все воно є адаптацію радянських зразків та китайських зразків, отже все це фактично є таким собі спадком від ще Радянського Союзу або від Китаю.

Радіус дії (корейської балістичної ракети – 24 Канал) до 300 кілометрів, та від 300 до 500. Фактично, це аналог "Іскандеру",

– пояснив військовий оглядач.

Втім, стосовно не тільки північно-корейських, а й іранських ракет, є одне застереження. Інформація про характеристики їхньої зброї, яка є в відкритих джерелах, в більшості випадків завищена. Це можна було побачити навіть по дронам-камікадзе "Шахед", які Іран вже відправляв Росії,

"Саме тому (отримання Росією балістичних ракет – 24 Канал) це, в першу чергу, загроза для областей, які межують з Росією, а також прифронтових сіл, селищ та міст уздовж лінії боєзіткнення", – припустив Коваленко.

Що відомо про іншу збройну допомогу для Росії