У Росії ведуть розмови про перенесення столиці углиб країни, – Данілов

У Росії переконують, що війна проти України "іде за планом". Однак, вочевидь, цей план включає і роздуми про перенесення столиці з Москви углиб країни.

Секретар РНБО Олексій Данілов в етері національного телемарафону заявив, що у Росії вже обговорюють такий сценарій. Це є частиною розвалу недоімперії.

Цікаво За добу окупанти намагалися 5 разів штурмувати позиції ЗСУ: ворожа армія втратила 3 роти

Розпад Росії неминучий

Олексій Данілов твердо переконаний, що процес розвалу Росії вже запущений. І в Кремлі, за його словами, це добре розуміють. Тому зараз там ведуть розмови про те, щоб перенести столицю країни углиб.

Росія фрагментується, Росія не буде в тих межах (які існують зараз – 24 Канал), і зупинити цей процес уже неможливо. Якщо про цей процес починає говорити сам Гітлер на прізвище Путін, то майте на увазі, що це так і буде відбуватися. Вони вже зараз ведуть розмову про перенесення столиці вглиб Росії, і багато інших процесів – вони вже йдуть,

– заявив Данілов.

Реакція Кремля не забарилася

У Росії доволі швидко відреагували на заяву Олексія Данілова. Її прокоментував рупор Кремля Дмітрій Пєсков, який повністю відкинув слова про перенесення столиці Росії.

Заяви, які звучать з України про нібито перенесення столиці вглиб Росії, є неправдою,

– каже Пєсков.

Усе б нічого, але вірити словами Пєскова – далеко не найкраща ідея. Якщо згадати, як він за кілька днів до часткової мобілізації в Росії переконував, що цього точно не буде, можна очікувати, що через тиждень він оголосить про перенесення столиці десь в Омськ. У Владивосток не вийде, бо на нього свої плани, очевидно, має Китай.

Москва є столицею Росії з 1918 року. До того майже 2 століття столицею був Санкт-Петербург, який імператор Пьотр І побудував і назвав на честь себе та зробив головним містом Російської імперії.