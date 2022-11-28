Думали, що пройде "кримський сценарій": росіяни не зможуть утримати ЗАЕС

В Енергодарі росіяни починають "евакуацію" – грабують Запорізьку АЕС. В Офісі Президента кажуть, що відбувається очікуваний крок з боку окупантів, адже вони не можуть утримати станцію.

Про це в етері каналу FREEDOM заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, Росія сподівалася на "кримський сценарій", зокрема і на ЗАЕС, однак все провалилося. То ж тепер дуже висока ймовірність того, що окупанти покинуть територію станції.

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Що завадило окупантам

Михайло Подоляк відзначив, що у 2014, коли Росія окупувала Крим, то світ фактично з цим погодився. Тобто були публічні засудження таких дій, але в кулуарах їх не було.

У 2022 році росіяни сподівалися на такий же сценарій щодо українських територій, про анексію яких оголосив Кремль. Мова йде про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Окремо ж Путін підписав указ про анексію Запорізької АЕС. Однак світ це категорично відкинув. Навіть МАГАТЕ, де є чимала кількість російських представників, рішуче виступила проти дій Кремля на ЗАЕС.

Радник голови ОП підкреслив, що після 9 місяців героїчного опору українського народу ніхто у світі більше не поводиться так, як у 2014 році. "Кримський сценарій" для окупантів провалився. Тому, за словами Подоляка, Росія не втримає ЗАЕС ні юридично, ні фактично.

Подоляк висловив сподівання, що Запорізька АЕС та вся тимчасово окупована територія Запорізької області найближчим часом повернуться під контроль України, адже цей напрямок є дуже важливим. Зокрема, таким чином вдасться роз'єднати угрупування військ.

Варто відзначити, що після опівночі 28 листопада місцеві телеграм-канали Енергодара почали писати про те, що росіяни таки виводять частину військ з міста. Однак зважаючи на те, з ким воює наша держава, потрібно бути обережними та уважними.

Росіяни готуються покинути ЗАЕС

27 листопада очільник Енергоатома Петро Котін заявив, що упродовж останніх декількох тижнів в Енергодарі фіксують ознаки того, що російські терористи можуть збиратися залишити територію атомної електростанції. Загарбники починають красти все, що можуть.

Водночас генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун наголошує, що вірити ворогу не варто. За його словами, наразі росіяни намагаються знищити будь-яке обладнання, яке можна буде використати для термінового включення атомної електростанції в українську мережу.

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