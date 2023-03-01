НАТО має бути готовим до вторгнення Росії до країн Балтії, – Міноборони Литви

НАТО має бути готовим до того, що Росія здійснить спробу вторгнення до країн Балтії. Північноатлантичний альянс повинен нарощувати оборонну потужність.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Він вважає, що Росія становить "пряму і довгострокову загрозу" для країн Балтії.

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"НАТО має бути готовим до швидкого реагування в разі загрози", – заявив литовський міністр.

Реальність військової загрози

Анушаускас нагадав, що Литва межує з Калінінградською областю і з Білоруссю, і що "війна Росії проти України підтверджує реальність військової загрози".

Міністр заявив, що агресивна риторика Кремля і його пропаганди, "інтенсивна мілітаризація Калінінградської області, а також фактор Білорусі, повністю інтегрованої в російську військову систему, становлять реальну загрозу для Литви і регіону загалом".

За його словами, у зв'язку з цим нарощування оборонного і стримувального потенціалу НАТО набуває першочергового значення.

Що цьому передувало

Раніше повідомлялося, що Білорусь направила чотири колони з військовою технікою до кордону з Литвою. Мова була про щонайменше 70 одиниць техніки.

У Міноборони країни оперативно відреагували та запевнили, що моніторять ситуацію постійно і загрози немає. Також там закликали обережно ставитися до інформації з "анонімних джерел".

Литва – країна-член НАТО. У лютому очільник Пентагону Ллойд Остін наголосив, що НАТО у разі потреби захищатиме країни Балтії. Прихильність США 5 статті Альянсу є непохитною.