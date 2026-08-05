Росія може щомісяця запускати близько 100 балістичних ракет, – "Флеш"

Росія здатна щомісяця запускати близько 100 балістичних ракет, а темпи їхнього виробництва продовжують зростати. Така динаміка становить дедалі більшу загрозу для України.

Про це розповів радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони та фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Флеш" попередив про нову загрозу

Після нічної російської атаки по виробничих об'єктах та складах "Флеш" заявив, що російські війська цілеспрямовано атакують логістичну та виробничу інфраструктуру України.

Ворог показав, що зараз немає різниці, що атакувати. Атакуються склади їжі, склади будівельних матеріалів, ритейл, роздріб, виробництво. І так буде далі, поки у ворога є балістика. За моїми оцінками, Росія може запускати близько 100 балістичних ракет щомісяця. Зараз щільність ударів збільшена, частково шляхом резервів, але й надалі атаки триватимуть,

– сказав він.

"Флеш" пояснив, що російські війська можуть отримувати інформацію про потенційні цілі не лише з відкритих джерел, а й через агентів, які стежать за роботою українських підприємств.

"Ворог знає, де розташовані наші цілі. Це не є таємниця. Не потрібні якісь супутникові канали розвідки. Знаходиться людина, яка за кілька тисяч гривень спостерігає за рухом фур, за обсягами роботи складу, передає цю інформацію Росії, після чого ухвалюється рішення про атаку. Так само було й тоді, коли атакували мій будинок – СБУ показувала мені інформацію про людей, які відстежували мої пересування та фіксували наслідки удару", – розповів експерт.

У зв'язку з цим він закликав український бізнес змінювати підходи до логістики та зберігання товарів, щоб мінімізувати ризики від російських ударів.

У кого є бізнес, у кого є склади, намагайтеся диверсифікувати ризики. Не створюйте великих скупчень транспорту чи товарів в одному місці. Перебудовуйте канали логістики, шукайте менші склади, суборенду, використовуйте магазини як місця зберігання. Це питання виживання, адже ворог і надалі шукатиме такі об'єкти, щоб створити дефіцит різних товарів в Україні,

– наголосив "Флеш".

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки по Києву та Київській області 5 серпня загинули 17 людей, ще 44 особи отримали поранення. Росія під час атаки застосувала 24 балістичні ракети, 4 ракети типу "Циркон"/"Онікс" та 115 ударних безпілотників, значна частина яких була реактивною.

Основною ціллю стали складські приміщення цивільних підприємств, а також об'єкти інфраструктури й залізнична станція. Російська атака спричинила значні руйнування, а балістичні ракети, за даними Повітряних сил, цього разу не вдалося перехопити.

Володимир Зеленський наголосив, що посилення України системами протиракетної оборони могло б допомогти зберегти життя людей під час таких атак. Він закликав партнерів посилити тиск на Росію через нові санкції, оскільки частина підприємств, які виробляють балістичне озброєння, досі не перебуває під обмеженнями.