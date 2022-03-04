Росія може влаштувати збройні провокації на кордоні Волині, щоб втягнути Білорусь у війну
4 березня 2022 , 07:20Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
На Волинському напрямку не виключається, що окупант буде здійснювати збройні провокації на кордоні з метою втягування збройних сил Білорусі у війну проти України.
Українські воїни продовжують давати відсіч противнику та стримують наступ. Так, на Волинському напрямку російський агресор вже перейшов з атаки в оборону.
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Окупанти силами двох БТГр перейшов до оборонних дій в районах населених пунктів Поліське та Кухарі.
Також орки зазнають втрат на усіх напрямках.
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