Росія може влаштувати збройні провокації на кордоні Волині, щоб втягнути Білорусь у війну

На Волинському напрямку не виключається, що окупант буде здійснювати збройні провокації на кордоні з метою втягування збройних сил Білорусі у війну проти України.

Українські воїни продовжують давати відсіч противнику та стримують наступ. Так, на Волинському напрямку російський агресор вже перейшов з атаки в оборону.

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Окупанти силами двох БТГр перейшов до оборонних дій в районах населених пунктів Поліське та Кухарі.

Також орки зазнають втрат на усіх напрямках.

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