Путін може піти на цей крок: яку небезпечну тему міг обговорювати Реткліфф у Москві

Росія вже не перший рік використовує ядерну тему для залякування України та Заходу. На тлі нового візиту директора ЦРУ до Москви знову з'явилися розмови про можливу ескалацію, хоча вона може проявитися не у прямому застосуванні ядерної зброї, а в іншому демонстративному кроці Кремля.

Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу пояснив, який сценарій з боку Володимира Путіна вважає цілком реалістичним. Він також припустив, що ця тема могла бути однією з тих, які Джон Реткліфф порушував під час контактів у Москві.

Кремль може перейти до нового ядерного сигналу

Після візиту Реткліффа одним із демонстративних сигналів стала незапланована перевірка боєготовності в Білорусі із залученням однієї з бригад. Білоруська армія налічує менш як 50 тисяч військових, однак паралельно триває підготовка військової інфраструктури, зокрема поблизу залізниці та українського кордону.

Я бачу цілком реалістичний сценарій, за яким буде застосовано не тактичну ядерну зброю по Україні, а продовжаться так звані випробування крилатої ракети "Буревісник",

– сказав Чаленко.

Подібне випробування Росія проводила восени минулого року. Тоді російська сторона заявляла, що ракета перебувала в польоті близько 14 годин і подолала приблизно 15 тисяч кілометрів.

Йдеться про ракету з ядерною силовою установкою, яка під час польоту може залишати радіоактивний слід. Такий запуск може виконувати передусім демонстративну функцію. Росія вже діяла подібним чином з "Орєшніком", застосовуючи його без бойової частини, після чого Путін публічно наголошував на можливостях цієї системи.

Що стосується саме "Буревісника", то це дійсно реалістично, тому що буде черговим політичним сигналом для Заходу,

– пояснив Чаленко.

До ядерного тиску Чаленко також відносить багаторічну окупацію Запорізької АЕС, захоплення Чорнобильської АЕС у 2022 році та пошкодження конфайнменту ЧАЕС.

Путін цілком може піти на такий крок. І я не здивуюся, якщо Реткліфф і цю тему насправді порушував під час спілкування зі своїми російськими візаві в Москві,

– наголосив керівник Центру аналізу та стратегій.

Нове випробування "Буревісника" в такому разі стало б ще одним політичним сигналом Заходу в межах ядерного шантажу, до якого Кремль повертається вже протягом кількох років.

Чаленко пояснив можливий крок Путіна: дивіться відео