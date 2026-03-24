Путін хоче призвати 400 тисяч солдатів: військовий експерт припустив, на які напрямки їх кинуть

Росія планує й далі тиснути на фронті та готувати нові резерви для війни проти України. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у 2026 році Москва хоче залучити ще 409 тисяч контрактників.

Військовий експерт Павло Нарожний в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу пояснив, що цього ресурсу Росії навряд чи вистачить для одночасного наступу на багатьох ділянках. На його думку, ворог і далі зосереджуватиме сили там, де вже намагається продавити українську оборону.

Куди Росія може кинути нових контрактників?

Нарожний вважає, що Росія не матиме ресурсу, щоб однаково сильно тиснути одразу на кількох ділянках фронту. Саме тому новий набір контрактників, про який говорив Сирський, він пов'язує не з розширенням наступу по всій лінії, а з підтримкою найбільш напружених відтинків, де бої тривають уже зараз. На його думку, Москва і далі зосереджуватиме сили там, де намагається продавити оборону й утримати темп атак.

Найгарячіші напрямки відомі - Покровськ-Мирноград, Слов'янськ і південь України, Гуляйполе і фланги, де ворог все одно тисне, там він має тактичні просування,

– пояснив Нарожний.

Він звернув увагу на саму цифру, яку озвучив Сирський. Якщо поділити 409 тисяч на 12 місяців, виходить приблизно 34 тисячі людей щомісяця, і цього, на його думку, вистачає передусім для перекриття поточних втрат. Тому йдеться не про новий великий резерв для кількох наступів одразу, а про продовження тієї самої виснажливої війни, яку Росія веде зараз.

Тобто мовиться виключно про перекриття поточних втрат. Це свідчить про те, що росіяни хочуть продовжувати війну на виснаження. Їхня основна ставка на те, що ми не витримаємо,

– наголосив він.

Водночас Нарожний не очікує, що ворог зможе паралельно різко посилити тиск ще й на півночі, активізація на Сумщині та Харківщині є малоймовірною, бо для одночасного тиску на кількох напрямках Росії бракує людського ресурсу.

Одночасно тиснути на кількох напрямках їм буде дуже-дуже важко,

– підкреслив він.

До уваги! Росія планує перекинути на фронт мобілізованих із Криму, ймовірно, щоб компенсувати втрати на війні. Йдеться, зокрема, про посилення 810 окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту, яка воює на Курському напрямку та у складі групи "Крим". При цьому кримчанам раніше обіцяли службу лише на півострові, але тепер ці умови фактично скасували.

Як Україна може зменшити власні втрати?

Росія намагається втримувати баланс сил за рахунок постійного поповнення втрат, але головну увагу варто зосереджувати не на самому російському наборі, а на тому, як Україна може зменшити власні втрати на фронті. Для цього треба посилювати ті рішення, які не дають ворогу дійти до української піхоти і вибивати наших військових з позицій.

Наша відповідь на це очевидна - нам треба зробити так, щоб наших втрат було набагато менше,

– наголосив він.

Він сказав, що для цього потрібно більше використовувати НРК, будувати якісніші укріплення, посилювати роботу артилерії та дронів, а також розвивати мінування й інженерні загородження.

Це вже відбувається, ефективність наших дронів значно виросла. Вони працюють на відстані до 40 кілометрів і роблять серйозні речі,

– пояснив він.

Уся ця система має працювати так, щоб ворога знищували на максимальній відстані й не давали йому підійти до позицій.

