Обіцяють "золоті гори", але є нюанс: у бригаді "Рубіж" розкрили, як Росія дурить найманців

Росія продовжує поповнювати свою армію як погано підготовленими мобілізованими, так і іноземними найманцями, яким обіцяють великі заробітки. Однак після прибуття до війська вони стають лише "витратним матеріалом" для російського командування.

Тимчасовий виконувач обов'язків командира батальйону "Сила свободи" 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко розповів 24 Каналу, що, попри низьку якість частини особового складу окупантів, недооцінювати противника не можна. Серед російських підрозділів є як добре підготовлені штурмовики, так і військові, яких навчають лише кілька тижнів перед відправленням на фронт.

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Як Росія обманом вербує людей на війну проти України

Володимир Назаренко зазначив, що до лав окупаційної армії потрапляють люди з різних регіонів Росії, а також іноземні найманці. Їм обіцяють високі виплати, однак реальність виявляється зовсім іншою.

Важливо! У бригаді "Рубіж" триває збір на тепловізійні дрони, які протидіють інфільтрації ворожих сил. Через так звану "зеленку" – листя на кущах та деревах, окупантам значно легше пересуватися на фронті непоміченими, однак тепловізійні дрони ефективно цьому протидіють. Долучитись до збору можна за посиланням.

За словами військового, після прибуття на полігон російське командування ставиться до таких бійців не як до людей, а як до найдешевшого ресурсу, який можна без вагань кидати в атаки.

Вони (військове командування Росії – 24 Канал) обіцяють золоті гори, але фактично все впирається в те, що цей найманець потрапляє до них на полігон. Окупанти до живого ресурсу ставляться не як до людей,

– пояснив він.

Назаренко додав, що саме через таке ставлення російська армія часто віддає перевагу використанню живої сили замість техніки чи роботизованих комплексів. Командування окупантів вважає дешевшим відправити в атаку людей, ніж застосовувати дорожчі засоби ведення війни.

Військовий про методи вербування військових у російській армії: відео

Крім того, головною ставкою Росії залишається кількісна перевага. Для цього окупанти використовують масовані штурми, артилерію, керовані авіабомби та ударні безпілотники, намагаючись тиснути на українську оборону саме чисельністю.

Додамо, аналітики ISW повідомили, що російська армія втрачає наступальну ініціативу на Лиманському та Гуляйпільському напрямках через активні дії ЗСУ. Водночас окупанти намагаються проникати малими групами у Покровську та на Харківщині, але зазнають величезних втрат. Проте загарбники все ж змогли закріпитися на деяких нових позиціях безпосередньо у Костянтинівці.