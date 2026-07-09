Це вперше в історії, – політтехнолог сказав, що може чекати на Росію восени

Російська економіка входить у період, коли війна починає бити по самій основі її стійкості. Удари по нафтопереробці й газовій інфраструктурі, проблеми з державним боргом, відтік капіталу та тиск на нафтові доходи поступово складаються в одну кризову картину.

Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу пояснив, що Росія вже наближається до сценарію, який може мати для неї не лише економічні, а й політичні наслідки. За його словами, перші ознаки серйозної нестабільності можуть стати помітними вже цієї осені.

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Росія втрачає фінансову опору війни

Російська економіка входить у фазу, де кілька кризових процесів накладаються один на одного. Українські удари по нафтопереробних заводах і газовій інфраструктурі посилюють тиск на доходи, фондові індекси падають, а капітал виходить із країни. На цьому тлі починає ламатися один із головних механізмів, який допомагав Кремлю тримати економіку під час війни.

Ламається головна машинка, яка підтримує поки що російську економіку. Це державний борг,

– зазначив Загородній.

Російські інвестори вже не готові купувати державні облігації навіть під 14% річних і вимагають дохідності близько 17%. Через це аукціони з розміщення федеральних позик доводиться скасовувати, а сам процес дедалі більше схожий на рух до дефолтного сценарію.

Це шлях до дефолту. Це вже шлях до дефолту,

– наголосив він.

Додатковий удар по Москві завдає нафтовий ринок. Після повернення іранської нафти та збільшення експорту з боку інших виробників Росія втрачає простір для маневру. Їй доведеться продавати нафту дешевше, зокрема Індії та Китаю, але навіть такі поставки вже не здатні перекрити масштаб внутрішніх проблем.

Криза переходить у паливо й продовольство

Проблеми Росії не обмежуються нафтою чи держборгом. Коли паливо дорожчає або його бракує, це швидко б'є по інших галузях – транспорту, аграрному сектору, логістиці й цінах на продукти. У російських регіонах уже з'являються перші ознаки того, що ці процеси починають накладатися один на одного.

Ці процеси нарощуються, вони вже мають накопичувальний ефект,

– пояснив Загородній.

Один із прикладів – ситуація в Алтайському краї, де вирощують значну частину гречки. Там уже говорять про проблеми зі збором урожаю. Причина не лише в погоді чи локальних труднощах, а й у тому, що поля вчасно не обробили, з'явилися шкідники, а за цим стоїть паливна й організаційна криза.

Це тільки перші ознаки того, що вони йдуть у кризу, яка вже буде накладатися і на ціни на продовольство, і на багато чого іншого,

– зазначив він.

Такі збої небезпечні для Росії тим, що вони не залишаються в одній сфері. Проблеми з паливом переходять в аграрний сектор, аграрні проблеми – у ціни, а подорожчання продуктів починає бити вже по настроях населення. Саме так економічна нестабільність поступово стає політичною проблемою для Кремля.

Територія стала проблемою для Росії

У нинішній війні Росія вперше опинилася в ситуації, коли її розміри працюють проти неї. Раніше велика територія давала Москві глибину, куди можна було ховати промисловість, склади й інфраструктуру. Тепер українські засоби ураження дістають до об'єктів за тисячі кілометрів, і це змінює саму логіку безпеки всередині Росії.

Росія вперше в своїй історії потрапила в ситуацію, коли територія є їхньою проблемою, а не перевагою,

– наголосив Загородній.

За його словами, подібного не було ні в Російській імперії, ні в Радянському Союзі. Навіть під час Другої світової війни промисловість на Уралі залишалася недосяжною для масованих ударів. Тепер об'єкти на відстані понад 3 000 кілометрів уже не виглядають захищеними лише через географію.

Ознаки явної економічної нестабільності ми будемо бачити вже цієї осені,

– зазначив політтехнолог.

Ці процеси можуть накладатися один на одного: удари по інфраструктурі, проблеми з паливом, слабкість держборгу, відтік капіталу й тиск на продовольчий ринок.

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