Не варто розділяти загрозу наступу росіян і застосування авіації, – Резніков

У ЗМІ активно обговорюють великий наступ росіян і їхні плани активно залучити авіацію. Зокрема, останню попереджають західні посадовці та ЗМІ.

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував останні новини щодо планів окупантів.

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Не варто розділяти загрозу наступу росіян і застосування авіації. Це дві складові одного,

– сказав він.

Чому західні ЗМІ активно поширюють інформацію про авіацію Росії

Резніков зазначив, що "класична військова наука вчить – якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі: примусити свого опонента зупинитися й перейти в оборону; почати панувати в повітрі, щоб не дати йому піти в контрнаступ; маєш нищити всі його резерви, логістичні ланцюжки, запаси – і для цього теж потрібна авіація. Тому, коли ми кажемо, що росіяни готуються до наступу, то це обов'язково і про авіацію".

Чому ж тоді наші партнери та західна преса активно обговорюють це? За словами міністра, Україна просила партнерів про артилерію калібру 155 міліметрів, сучасні системи залпового вогню, в тому числі HIMARS, про протикорабельні комплекси, броньовані машини серйозного рівня, врешті Patriot, бойові сучасні танки, літаки.

Сьогодні в цьому wish list залишилися літаки й системи дальнього ураження, понад 200 кілометрів. Решту або маємо, або вже є політичне рішення. Навіть по флоту – у Великій Британії в нас уже стоять два мінних тральщики з українським екіпажем і прапором. Це наш спільний проєкт. Ми спустили на воду перший корвет класу ADA,

– зазначив він.

Україні потрібні літаки

Міністр наголосив, що Україна потребує літаки, які можуть бачити радарами інші літаки або ракети ворога, і теж мають ракети.

За його словами, Київ переконує партнерів, що окрім систем ППО, потрібні ще авіаційні платформи, щоб зупиняти іранські дрони, збивати крилаті ракети й не дати ворогу панувати в нашому небі, коли він буде йти в наступ.

І ще забезпечити наші війська, коли ми будемо готові йти у контрнаступ. Тобто сьогодні розмови про наші потреби в літаках перейшли в іншу площину: не треба боятися, що це може бути черговий рівень ескалації, бо її роблять росіяни,

– додав він.

Що говорять про ворожу авіацію ЗМІ