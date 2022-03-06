Росія накопичує сили, – Бутусов пояснив, чому інтенсивність наступу ворога знизилась

У більшості українських міст ніч на 6 березня минула спокійно. Однак на фронті тривають важкі бої, зокрема у Маріуполі та Попасній.

Авіаудари ворог завдав по місті Ізюм, а також у центральній Україні. Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст Юрій Бутусов.

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Він підкреслив, що на Донбасі, у Харківській, Київській та Миколаївській областях тривають серйозні бої. Противник накопичує сили.

На думку Бутусова, зараз відбувається оперативна пауза. Намагається змінити напрямки своїх дій, погрожувати на різних напрямках, й у такий спосіб – впливати на позицію України на можливих перемовинах.

Якщо вони будуть стояти спокійно – вони накопичать сили, перегрупуються і підуть далі,

– пояснив він.

Коли зупиниться ворог

Журналіст наголосив, що ворог намагається завдати максимальних втрат Україні. Головними причинами, чому інтенсивність наступу ворога знизилась – це спротив українського народу та відсіч Збройних сил України.

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За його словами, чим більше у нас спроможності завдати безповоротні втрати, тим менші можливості російської армії щодо подальших дій.

Від нас залежить набагато більше, ніж від російської армії. Вони зупиняться тоді, коли їх будуть бити і гнати,

– додав Бутусов.

Бутусов розповів про ситуацію на фронті: дивіться відео

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