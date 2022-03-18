Росія намагається дискредитувати керівництво й армію України в США та ЄС

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, яка наразі мета у провладних проросійських ЗМІ.

Згідно з інформацією, медіа окупанта продовжують розповсюджувати хибну інформацію про збройну агресію Росії на території України.

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"Не припиняється створення та розповсюдження всіма доступними інформаційними каналами, зокрема і у країнах Європейського союзу та США, постановочних пропагандистських відеоматеріалів з метою дискредитації діяльності військово-політичного керівництва та Сил оборони України", – повідомили у Генштабі ЗСУ.

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