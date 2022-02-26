Росія намагається окупувати Україну, – Михайло Федоров звернувся до Маска по допомогу

Україна продовжує несамовито захищатися від російського агресора. Українці активно звертаються до світової спільноти по допомогу. Міністр цифрової трансформації України звернувся до Ілона Маска.

Михайло Федоров наголосив, що поки мільярдер Ілон Маск докладає усіх зусиль для колонізації Марсу, Росія – намагається окупувати Україну.

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Міністр цифрової трансформації України звернувся до Ілона Маска

Михайло Федоров додав, що росіяни активно бомблять дитячі садочки та лікарні, поки його ракети успішну приземляються з космосу.

Ми потребуємо підтримки,

– написав міністр Маску.

Федоров попросив американського бізнесмена якомога швидше прошу надати Україні станції Starlink та доступ до супутникового Інтернету. Крім того, український урядовець закликав Ілона Маска звернутися до Росії, оскільки чимало росіян, які здатні думати, поважають бізнесмена.

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