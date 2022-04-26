Росія намагається поповнити "запаси": обіцяють захмарні зарплати та можливість мародерства

Командування російської армії намагається поповнити втрачений особовий склад. Контрактникам обіцяють захмарні зарплати та можливість мародерства.

Наразі окупанти намагаються вигадати будь-які способи, аби залучити нові сили до війська. Наприклад, на тимчасово окупованих територіях України відбувається примусова мобілізація чоловіків.

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Натомість у центральних регіонах Росії до служби за контрактом запрошують обіцянками високої зарплатні, соціальних пільг та можливості безкарного грабунку та мародерства.

Скільки у Росії контрактників

Як повідомили у воєнній розвідці України, лише в центральному військовому окрузі країни-агресорки за період з січня до квітня 2022 року уклали 2861 контракт на проходження військової служби.

Чимало росіян спонукають до військової служби їхні батьки та родичі, попри величезну вірогідність загибелі в Україні.

Ось така загадковість російської душі та можливість заробити на смерті рідних,

– зазначили в українській розвідці.

Дані російських військових

У Генеральному управлінні розвідки України оприлюднили також відомості щодо військовослужбовців центрального військового округу Росії. Усі вони уклали контракт про військову службу протягом січня – квітня 2022 року.

У розвідці нагадали, що за злочини проти територіальної цілісності та населення України всі військові злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

Перелік російських військовослужбовців – за посиланням.