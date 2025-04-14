Росіяни намагаються прорвати оборону в Запорізькій області: у ЗСУ розкрили мету ворога

Російські загарбники намагаються прорвати нашу оборону на Запоріжжі. Окупанти проводять постійні штурми в районах Малих Щербаків, Щербаків, Степового, Лобкового та південніше П'ятихаток.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі Новини Live.

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Яка ситуація на фронті в Запорізькій області

Волошин зазначив, що від цього плацдарму, де окупанти намагаються прорвати нашу лінію оборони, там приблизно до 30 кілометрів.

Ворог хоче прорвати цю лінію оборони та захопити певний плацдарм, на якому розмістити далекобійну великокаліберну артилерію. Звідти завдавати вогневих ударів і по передмістю Запоріжжя, а також тримати під вогневим контролем логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на Схід,

– наголосив речник Сил оборони Півдня.

Військовий уточнив, що це приблизно район населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки, Степове, Лобкове та південніше П'ятихаток. Там агресор проводить постійні штурми, намагаючись прорвати цю лінію оборони.

Ворогу це не вдається. Втім, окупанти вже знищили всі ці населені пункти й там фактично немає навіть жодного укриття та укріплення, наголосив речник. Додав, там немає за що триматися, і противник намагається туди пройти.

Проте Сили оборони України тримають ці населені пункти під вогневим контролем і коли противник туди заходить, то ми їх знищуємо, відрізаємо їхні штурмові групи від груп закріплення. Тому просування там фактично немає ні на метр,

– підкреслив Волошин.

Зауважимо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:00 14 квітня, на Оріхівському напрямку наші захисники відбили 3 ворожі штурми в районах Степового, Лобкового та Малих Щербаків.