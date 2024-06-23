Окупанти намагаються забарикадувати Керченську протоку: у ВМС назвали мету ворога

Російські загарбники намагаються баржами звузити Керченську протоку. Роблять це, щоб посилити вогневий контроль.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС. Дмитро Плетенчук зазначив, що, передає 24 Канал.

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Росія намагається звузити прохід Керченською протокою

Це навіть не укріплення, це спроби барикадування для того, щоб максимально звузити цей прохід, щоб його було легше контролювати,

– наголосив речник ВМС.

Також додав, що окупанти контролюють прохід шляхом авіації. Зокрема, постійно підіймають в повітря як гелікоптери, так і літаки різноманітних моделей.

До речі, періодично ворожі гелікоптери опиняються під прицілом своїх же систем ППО. Плетенчук зауважив, що це побічний ефект великої присутності цих одиниць у повітрі.

Окупанти встановили 21 баржу