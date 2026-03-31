Уже є непоодинокі випадки: росіяни почали визнавати неочікувану проблему
- Російські пілоти здійснюють стільки вильотів за місяць, скільки раніше робили за рік, що призводить до перевтоми та засинання під час польотів.
- Стратегія "випаленої землі" має на меті знищення укриттів українських військових і підрив економіки України.
Росія продовжує терористичні атаки по цивільному населенню України, застосовуючи авіацію та бомби для реалізації тактики "випаленої землі". Наразі російські пілоти роблять стільки вильотів за місяць, скільки раніше робили за рік.
Колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу, що через це російські пілоти навіть засинають під час польоту.
Чому росіяни не можуть реалізувати власні стратегії?
Росія використовує інфільтрацію – дрібне просочування військ через лінію фронту, як основну тактику, і буде це продовжувати до тих пір, поки матиме людський ресурс.
Окрім того, росіяни мають перевагу у повітрі та здійснюють величезну кількість вильотів, скидаючи керовані й некеровані авіаційні бомби на прикордонні й прифронтові міста й села. Мета цієї стратегії – знищити всі укриття для українських військових і перетворити територію на сіру зону,
– пояснив Ступак.
Стратегія "випаленої землі" має подвійну перевагу – підготувати території до російського просування та підірвати економіку України, унеможливлюючи збір податків та фінансування військових потреб.
Однак у цьому всьому є несподіваний недолік для самих росіян.
"Російські пілоти від перевтоми засинають прямо під час вильоту – це факт, який визнають самі росіяни на своїх профільних платформах. Коли пілот засинає його будять випромінюванням власної ППО, які впливають на літак. Це демонструє наскільки величезна кількість вильотів у російських пілотів по Україні", – сказав Ступак.
Така кількість приносить величезні руйнування як цивільній інфраструктурі, так і воєнним об’єктам у прикордонних містах України.
