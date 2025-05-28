"Блатниє", "мужикі", та "козли": офіцерів російської армії навчають поводитися з в'язнями

У складі російської армії зростає кількість в'язнів. У зв'язку з цим Росія ініціювала масштабну кампанію з адаптації командного складу до роботи з кримінальним контингентом.

Зокрема, у підрозділах міноборони Росії поширюють методичні матеріали, які створені для проведення виховної роботи зі злочинцями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Як у Росії навчають офіцерів поводитися з ув'язненими

За даними ГУР, у посібниках замполітів навчають розшифровувати тюремні татуювання, аналізувати клички та ієрархію "на зоні", а також пояснюють правила поведінки з "авторитетами".

Варто зазначити, що автори правил поводження з бандитами в лавах російської армії визнають, що звичні механізми управління в таких колективах не діють. Саме тому для побудови дисципліни російські командири повинні шукати до в’язнів так званий окремий підхід.

Методичка з правилами поводження з в'язнями / Фото ГУР

У розвідці зазначають, що збільшення кількості "зеків" у лавах російських окупаційних сил призвело до зростання кількості внутрішніх конфліктів і збройних сутичок між в’язнями та іншими групами військових, які беруть участь у війні проти України.

Окрім цього, там додають, що кампанія з перевиховання російських офіцерів свідчить про поглиблення криміналізації російської армії.

До слова, станом на січень 2025 року Росія залучила до війни проти України від 140 до 180 тисяч ув'язнених. Зазначимо, що країна-агресорка скасувала їхню одноразову виплату за контракт, що може вказувати на кризу в російській економіці.