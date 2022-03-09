Росія не брала участі в суді ООН, але надіслала лист з заявою, що почала війну "для самооборони"

Очікувано, що Росія намагається уникнути відповідальності за свої злочини й не бере участі в суді ООН в Гаазі. Однак цинізм країни-агресорки вражає – війну проти України, бомбардування міст та вбивства мирних людей там досі називають "самообороною".

Ще більше вражає цинізм так званих російських "дипломатів", які виправдовують своє вторгнення Статутом ООН і статтею про самооборону. Хоча ця стаття чітко визначає, що не стосується права кожної суверенної держави на індивідувальну чи колективну самооборону. Та й напад на іншу державу називати самообороною – абсурд.

Зауважте Яких рішень чекає Україна від суду у Гаазі

Крім того, у листі від Росії йдеться про те, що Міжнародний суд нібито не має права розглядати позов України про геноцид відповідно до аналогічної Конвенції. У кремлівської свити своє викривлене поняття геноциду, в якому вони намагаються переконати світ.

До документів російські дипломати долучили й текст звернення Путіна, яким той анонсував "проведення спецоперації", а по факту – оголосив війну Україні. Вони ще й не полінувалися перекласти його англійською. Хоча на що розраховує таким кроком кремль – невідомо.

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