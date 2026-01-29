Путін блокує мир двома вимогами: експрацівник Держдепу США припустив, чим завершаться перемовини

Найбільші перешкоди для мирних переговорів – це вимоги Росії щодо відмови України від чотирьох анексованих областей і питання гарантій безпеки. А також можливе розміщення європейських військових для контролю за припиненням вогню, на що Путін не погоджується.

Експрацівник Державного департаменту США, міжнародний юрист Девід Тафурі пояснив 24 Каналу, що Трамп розглядає ідею створення безмитної зони з Україною для підтримки промислового розвитку у післявоєнний період.

Чому Кремль блокує мирні домовленості щодо України?

Першою перешкодою є території. Росія вимагає від України відмовитися від усіх чотирьох областей, які вона незаконно анексувала, попри те що українські війська продовжують захищати частину цих регіонів і не мають наміру їх залишати.

Друга перешкода – гарантії безпеки. Йдеться як про гарантії з боку союзників України, зокрема США, Великої Британії, Франції та Німеччини, так і про те, яким чином ці гарантії працюватимуть на практиці та які механізми їх забезпечення.

Путін не погодився ні на один з цих пунктів. Поки не побачимо сигналу, що він готовий йти на поступки, я залишаюся скептичним, попри заяви Стіва Віткоффа про близькість миру. Нагадаю, Віткофф вже раніше говорив, що ми близько, а потім переговори зривалися саме через ці питання і нерозумну поведінку Путіна,

– сказав Тафурі.

Трамп розглядає ідею створення безмитної зони з Україною для підтримки промислового розвитку у післявоєнний період. Потенційна перевага – фокус на інвестиціях у райони Донбасу з потужною промисловою базою та значними природними ресурсами, які при належному освоєнні професійними компаніями можуть стати позитивом для регіону.

"Але було б дуже складно справлятися з втручанням Росії у цю безмитну зону. Можна уявити, що Путін спробує взяти її під контроль і втручатиметься в місцеве самоврядування. Тому я не вірю, що Росія гратиме чесно у взаємодії з такою зоною", – пояснив Тафурі.

Що ще відомо про хід мирних перемовин?