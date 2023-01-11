Дали задню: Пєсков закликає чекати офіційних повідомлень щодо Соледара

Рупор Владіміра Путіна заявив, що нібито треба чекати на офіційні повідомлення з Соледара. Це трапилось після брехні вагнерівців про нібито захоплення міста на Донеччині.

Згодом ЗСУ цю інформацію спростували та заявили, що Соледар контролюють наші українські військові, інформує 24 Канал. Після цього пропагандисти написали перелякану позицію Дмітрія Пєскова.

Зауважте Соледар не перебуває під контролем російської армії, – ЗСУ

Що заговорив рупор Путіна

️У проведенні "спецоперації" є "позитивна" динаміка, але треба дочекатися офіційних заяв про "звільнення" Соледара,

– цинічно дав задню Пєсков.

Також він говорив традиційно за методичками Кремля про Захід, який нібито забороняє Києву "проявляти гнучкість", про Україну щодо якої нібито немає "перспектив перемовин".

Загалом це була брехлива пропагандистська заява Кремля.

Що відомо про брехню Пригожина

У ніч проти 11 січня пресслужба власника вагнерівців Пригожина заявила, що нібито вся територія Соледара взята під контроль їхніми бійцями.

Ба більше, російські пропагандисти оприлюднили фото, на якому Пригожин нібито стоїть в соляній шахті в Соледарі. Та це виявилось фейком.

Згодом в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ пояснили, що зазначене Пригожиним місцеперебування не відповідає дійсності, адже на фото зображені не соледарські шахти, а печери в районі Володимирівки Донецької області.

Що відбувається в Соледарі