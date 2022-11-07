Росія не має переваги у повітрі: у розвідці Британії пояснили, чи зміниться це

Росія продовжує зазнавати шалених втрат на війні в Україні. Також загарбники не мають переваги в повітрі.

Росія не зможе відновити свою перевагу у повітрі, оскільки втрати літаків у війні з Україною сильно перевищують їхні можливості з виробництва нових. Про це заявили у британській розвідці.

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Чому Росія не має переваги у повітрі

3 листопада Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Росія втратила в Україні авіації вдвічі більше, ніж у радянсько-афганській війні. Це становить 278 втрачених літаків в Україні проти 119 в Афганістані.

Хоча ми не можемо незалежно перевірити ці цифри, триваюча відсутність переваги в повітрі Росії, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищеним ризиком здійснення безпосередньої повітряної підтримки в щільних зонах ППО,

– кажуть у розвідці.

Аналітики вважають, що ситуація навряд чи зміниться протягом наступних кількох місяців.

"Втрати літаків Росії, швидше за все, значно перевищують їхні можливості з виробництва нових. Час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, ще більше зменшує здатність Росії відновити бойовий потенціал авіації", – додали у розвідці.

Чому Росія витрачає мільйони на ракети

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що наразі для Росії головна проблема – це кількість ракет. За його словами, росіяни хочуть нас знищити і робитимуть це далі. Єдине – у Росії немає можливості швидко поповнювати запас ракет. Тому зараз вони й пішли до Ірану з протягнутою рукою за безпілотниками і за балістичними ракетами.

"Найголовніша проблема для росіян – це кількість ракет. Грошей їм не шкода, вони зараз не грають важливу роль. Важливе – виробництво", – зазначив Ігнат.

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