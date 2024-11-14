Дмитро Плетенчук розповів, що росіяни не виходять у Чорне та Азовське моря. За словами речника, це пов'язано зі зміною погоди та з тим, що вони поклали велику кількість функціоналу свого корабельно-катерного складу на авіацію.

24 Канал пише з посиланням на заяву речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону, що Україна не дозволить використовувати Крим як ремонтну базу.

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Що каже Плетенчук про ситуацію у ворогів

Всі основні потужності (росіян для відновлення кораблів – 24 Канал) залишаються в Криму. Це заводи, які фактично вони окупували, як і територію. Це українські підприємства, на яких вони щось добудовували,

– розповів Плетенчук.

За його словами, деякі проєкти вони будували з нуля, намагались закласти десантні кораблі. Проте Росія не може використовувати ці підприємства для ремонту кораблів.

Речник Військово-морських сил зауважив, що востаннє, коли росіяни відремонтували великі десантні кораблі, то їх на виході трішки "підрихтували" українські Військово-морські сили. Після цього ворожі кораблі залишились там, де були.

Тому що Крим перебуває в зоні досяжності. Якщо ми дістаємо до Краснодарського краю, то відповідно, вони (росіяни – 24 Канал) чудово розуміють, що Крим перебуває в зоні ураження,

– розповів Дмитро Плетенчук.

Він додав, що заводити у Крим бойові одиниці на ремонт Росія вже собі не дозволяє.

Речник уточнив, що у Новоросійську є потужності, але вони ні в яке порівняння не йдуть щодо тих, які є в Криму.