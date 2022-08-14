росія не може розвивати стратегічного наступу навіть на 15 кілометрів, – військовий експерт

російські пропагандисти брешуть та хваляться тим, що окупанти захопили невелике селище Піски. Але схоже, що загарбники втратили наступальний потенціал для захоплення великої території. Експерти переконують, що російська армія більше не може розвивати оперативного наступу навіть на 15 кілометрів.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він наголосив, що противник застряг на Донецькому напрямку біля Пісок.

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За його словами, ворог не може розвивати стратегічно-оперативного наступу хоча б у глибину до 15 кілометрів. Тому він "годує" своє населення хоча б якимись успіхами.

Експерт каже, що насправді Піски, як точкова локація, аж такого великого значення не представляють.

І нагадаємо, що на початку цієї війни противник задекларував вихід на адмінкордони Луганщини і Донеччини, тому я вважаю, що активізація десь в цьому напрямку є доволі логічної, бо їм треба рапортувати своєму недофюреру путіну і недонації, що вони "визволили від укрнацистів" хоча б Донецьку область,

– поясник Черник.

Але, як відповів він, чи це реально станеться – питання дуже складне. Противник ще має доволі суттєві ресурси.

"Разом з тим і наш вогневий потенціал зростає з кожним тижнем. І взагалі феномен у тому, що по великому рахунку вже декілька місяців фронт знаходиться у стратегічній точці стояння", – зауважив Черник.

Військовий експерт додав, що це доволі великий успіх, якщо враховувати, що "22 армія" б'ється з "2 армією" світу.

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До слова, на Донеччині тривають запеклі бої. Піски досі перебувають під контролем України, хоч окупанти вже тиждень брешуть про захоплення.

Також окупанти намагаються атакувати біля Красногорівки та Первомайського. 13 серпня загарбники в черговий раз йшли в наступ на Мар'їнку.