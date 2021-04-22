Росія не отримає воду для Криму навіть у силовий спосіб, – Резніков

Олексій Резніков заявив, що Україна не виділить воду для тимчасово окупованого Криму навіть, якщо Росія застосовуватиме силу. За словами чиновника, Москва навряд чи зможе виділити достатній контингент для захоплення Півдня України.

Що заявив Резніков

Про війну за воду для Криму можна говорити тільки теоретично. Про це віцепрем'єр-міністр та міністр з питань тимчасово окупованих територій сказав у інтерв'ю.

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За словами Резнікова, якщо окупанти захочуть заволодіти Каховським водосховищем їм це не вдасться.

Так просто воду вони не отримають, навіть в силовий спосіб. Їм треба буде пролити кров російських солдатів,

– наголосив міністр.

Він пояснив, що для того, щоб отримати доступ до води у Каховському сховищі, окупантам доведеться "ходити до Дніпра".

"На північ країни, щоб скрізь контролювати цю воду? Це нереально. Це пів країни треба захопити", – пояснив віцепрем'єр-міністр.

Чиновник сумнівається, що Москва зможе виділити достатній контингент для наступу з Криму, щоб дійти до дамби в Новій Каховці.

"Ви ж знаєте, що захищаючись, досить мати менший склад. У нас з вами офіційний контингент – 250 тисяч. Плюс 50 тисяч Нацгвардії. Плюс додайте сюди тих, хто вже через фронт пройшов, якщо не помиляюся, 460 тисяч наших громадян", – пояснив Резніков.

Проблема водопостачання у Криму

Через малосніжну зиму та засолення ґрунту запаси води на окупованому півострові – критично низькі.

У низці міст воду подають за розкладом. Наприклад у Ялті та Алушті з 19 квітня лише по 5 годин на добу. До таких дій вдалися, аби води вистачило для туристів у готелях, коли розпочнеться туристичний сезон.

Раніше лідер української делегації для участі у ТКГ Леонід Кравчук казав, що Київ може розглянути питання постачання води у Крим лише у разі гуманітарної катастрофи.

До окупації Криму Україна забезпечувала півострів прісною водою на 88%. Однак з 2014 року, згідно з міжнародним правом, відповідальною за проблему води у Криму є країна-окупант Росія.